Бывший руководитель службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов отказался давать в открытом режиме показания по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокурор попросил допросить Феоктистова на закрытом заседании «для обеспечения его безопасности». Судья Лариса Семенова дала согласие и попросила слушателей, в том числе прессу, покинуть зал.

В свою очередь, адвокаты Улюкаева указали, что оснований для закрытия процесса нет, так как в деле нет государственной тайны или засекреченных документов. «Ваша честь, я не понимаю, какую безопасность нужно обеспечивать Феоктистову. Какие угрозы могли ему поступать?» – приводит слова адвоката Тимофея Гриднева РБК. Юрист добавил, что Феоктистов уже не служит в ФСБ.

«Первое и последнее, что успели спросить журналисты у Феоктистова перед его заходом в зал: “Скажите, а вы уже вышли на пенсию?” В ответ пристав быстро захлопнул дверь», – говорится в онлайн-трансляции РБК.

Феоктистов пришел на работу в службу безопасности «Роснефти» в 2016 году, перейдя из ФСБ с поста заместителя начальника управления собственной безопасности. Как писала «Новая газета», именно он был инициатором расследования в отношении Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве у «Роснефти» $2 млн.

Из «Роснефти» генерал ушел в марте 2017 года; в августа сообщалось, что вернуться в ФСБ Феоктистов не смог, он оказался в резерве и начал ждать пенсии. Источники утверждали, что главе «Роснефти» Игорю Сечину пришлось уволить Феоктистова из-за недовольства президента РФ Владимира Путина тем, что нефтяная компания использует спецслужбы в своих интересах.