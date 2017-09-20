Каждый пятый житель России готов на выборах президента России проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного 18–22 августа 2017 года в 137 российских городах.

По данным опроса, 18% респондентов проголосовали бы за Семенова, даже если не слышали, что Путин выразил ему свою поддержку. Еще 11% опрошенных ответили, что слышали о поддержке, оказанной Путиным Семенову; из них 3% также проголосовали бы за этого кандидата. 12% участников опроса затруднились определить отношение к Семенову; 63% не слышали о поддержке этого кандидата Путиным и не стали бы за него голосовать.

«Важно подчеркнуть, что мнение тех респондентов, кто сказал, что мог бы проголосовать за Андрея Семенова, не позволяет сделать однозначный вывод о реальной готовности проголосовать за него на президентских выборах. Оно, скорее, может выступать как показатель конформизма (принятие мнения большинства) и желания давать социально одобряемый ответ (воспринимаемый респондентом как таковой)», – подчеркнули в «Левада-центре».

«Левада-центр» провел эксперимент для понимания авторитета нынешнего президента РФ. Что касается кандидатуры самого Путина, 67% участников опроса хотели бы видеть его на посту главы государства и после истечения нынешнего президентского срока.

@widget type=post-embed id=84699

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты опроса говорят об одобрении действий Путина. «Со всеми известными допусками и оговорками, которые должны содержать в себе любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это может только об одном: об абсолютно доминирующем доверии к главе российского государства и его кадровой политике», – приводит его слова «Интерфакс».