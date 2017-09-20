Каждый пятый житель России готов на выборах президента России проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного 18–22 августа 2017 года в 137 российских городах.

По данным опроса, 18% респондентов проголосовали бы за Семенова, даже если не слышали, что Путин выразил ему свою поддержку. Еще 11% опрошенных ответили, что слышали о поддержке, оказанной Путиным Семенову; из них 3% также проголосовали бы за этого кандидата. 12% участников опроса затруднились определить отношение к Семенову; 63% не слышали о поддержке этого кандидата Путиным и не стали бы за него голосовать.

«Левада-центр» провел эксперимент для понимания авторитета нынешнего президента РФ.

@widget type=post-embed id=84699

Заметка дополняется.