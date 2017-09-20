Криминал на железных дорогах Мексики имеет давнюю историю. Грабежами занимался легендарный революционер Панчо Вилья (в одном случае он подорвал поезд, который вез деньги для солдат, в другом – захватил груз серебра, стоимость похищенного, по нынешним деньгам, составила миллионы долларов). Грабители устраивали налеты и в самой Мексике, и на сопредельной территории США. В конце 1990-х годов бандиты напали на пассажирский поезд, застрелив одного из пассажиров и ранив еще нескольких.

Но в последние годы нападения на грузовые поезда приобрели совсем другие масштабы. На одном из участков – линии между Мехико и Веракрусом – налеты происходят постоянно. По данным администрации железных дорог, их число может доходить до полутора десятков в день.

Только фермеры из восточного штата Пуэбла оценили ущерб от грабителей в $1,3 млн с начала 2017 года. В ходе одного из недавних налетов (владельцы груза назвали его «ограблением века») бандиты перекрыли пути грузовиками, остановили поезд и похитили почти тысячу тонн кукурузы. Как заявил представитель фермерской ассоциации, в сложившейся ситуации не спасает даже страховка. «Это как если бы твою машину угоняли каждую неделю», – говорит он.

Одна из причин роста таких краж – поиск альтернативных доходов для банд, которые связаны с наркокартелями. Но они становятся источником заработка и для непрофессионалов. Нередко в налетах участвуют целые семьи с детьми. Бандиты могут использовать их для прикрытия, позволяя забрать часть груза.