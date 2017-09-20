Подозреваемый в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина заявил, что пострадавший заплатил ему за инсценировку. Об этом говорится в сообщении МВД.
Как пишет ведомство, задержанный поехал в Москву, узнав о возможности подработать в штабе политика, и в результате познакомился с Ляскиным. Об этом он заявил в своих показаниях, поясняет МВД.
«Задержанный также пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа. В ходе указанного разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший», – отметили в ведомстве.
За инсценировку нападения Ляскин якобы предложил задержанному 150 тысяч рублей, а в качестве задатка передал 10 тысяч рублей.
Сам Ляскин назвал информацию об инсценировке «лютым адом» и добавил, что поедет в ОВД с адвокатом.
Ранее в твиттере он написал, что задержанного не видел, а опознания не было.
https://twitter.com/nlyaskin/status/910243467628032000
О том, что полиция задержала нападавшего, ранее сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, задержанным оказался 36-летний уроженец Ленинградской области; он был судим и наблюдался у психиатра.
На Ляскина напали в районе штаба в Москве 15 сентября, его несколько раз ударили по голове железной трубой. Врачи диагностировали у активиста закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).
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