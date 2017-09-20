Подозреваемый в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина заявил, что пострадавший заплатил ему за инсценировку. Об этом говорится в сообщении МВД.
В своих показаниях задержанный заявил, что познакомился с Ляскиным в штабе.
«Задержанный также пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа. В ходе указанного разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на 2-х человек, одним из которых был сам пострадавший», – отметили в ведомстве.
За инсценировку нападения Ляскин якобы предложил задержанному 15 тысяч рублей, а в качестве задатка передал 10 тысяч рублей.
Сам Ляскин назвал информацию об инсценировке «лютым адом» и добавил, что поедет в ОВД с адвокатом.
Ранее в твиттере он написал, что задержанного не видел, а опознания не было.
https://twitter.com/nlyaskin/status/910243467628032000
О том, что полиция задержала нападавшего, ранее сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, задержанным оказался 36-летний уроженец Ленинградской области; он был судим и наблюдался у психиатра.
Заметка дополняется.
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