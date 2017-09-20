Банк России выделил Бинбанку кредит на поддержание ликвидности незадолго до обращения финансовой организации с просьбой о санации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

Сумму кредита собеседник РБК не назвал, известно лишь, что заем «небольшой относительно размеров самого банка». По его словам, «это точно было не так много, как получил “ФК Открытие”».

Ранее сообщалось, что в августе госкомпании забрали из Бинбанка треть своих вкладов – почти 22 млрд рублей. Объем вкладов населения сократился в том же месяце на 3,6%. на 19 млрд рублей.

Заметка дополняется.