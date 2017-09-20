Банк России выделил Бинбанку кредит на поддержание ликвидности незадолго до обращения финансовой организации с просьбой о санации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

Сумму кредита собеседник РБК не назвал, известно лишь, что заем «небольшой относительно размеров самого банка». По его словам, «это точно было не так много, как получил “ФК Открытие”».

Официально ЦБ объявил о предоставлении средств Бинбанку днем 20 сентября. Размер поддержки, а также получены ли средства самим банком, не уточняется.

18 сентября сообщалось, что в августе госкомпании забрали из Бинбанка треть своих вкладов – почти 22 млрд рублей. Объем вкладов населения сократился в том же месяце на 3,6%, на 19 млрд рублей. Объем ликвидных средств снизился за август с 161 млрд до 100 млрд рублей.

20 сентября ЦБ объявил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть вопрос о санации финансовой организации через Фонд консолидации банковского сектора. В свою очередь, основной владелец Бинбанка – Микаил Шишханов – объяснил обращение к ЦБ тем, что он «не рассчитал бизнес-силы, проблемы “Рост банка”, взятого на санацию, и “МДМ Банка”».

В середине августа управляющая компания «Альфа капитал» назвала Бинбанк, «Открытие», Московский кредитный банк и Промсвязьбанк рискованными. Позднее в Альфа-банке заявили, что это – «сугубо частное мнение» менеджера «Альфа капитала», не соответствующее действительности. Через две недели ЦБ объявил, что он займется санацией «Открытия».