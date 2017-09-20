Полиция Великобритании арестовала еще двоих подозреваемых в причастности к теракту в метро Лондона. Об этом говорится в официальном сообщении.

Мужчин 48 и 30 лет задержали в городе Ньюпорте в Уэльсе. Накануне полицейские рассказали о задержании 25-летнего подозреваемого. Таким образом, к настоящему моменту по делу о теракте в Лондоне арестовали всего пять человек.

Обыски по двум адресам в Ньюпорте, а также в графстве Суррей продолжаются. Как отметили в контртеррористическом отделе Скотленд-Ярда, «это довольно быстро идущее расследование».

Ранее полиция арестовала двоих подозреваемых – молодых людей в возрасте 21 и 18 лет. Как сообщал Sky News, 21-летнего подозреваемого зовут Яя Фаррух, он может быть воспитанником Пенелопы и Ричарда Джонсов – известных приемных родителей, которые на протяжении более 40 лет присматривают за 300 детьми, включая беженцев. В доме Джонсонов ранее прошли обыски. Второй подозреваемый, 18-летний молодой человек, предположительно, – иракский беженец, переехавший в Великобританию в 15 лет.

Взрыв на станции «Парсонс-Грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября. Сработала самодельная бомба, пострадали 29 человек, большинство из них получили сильные ожоги. О причастности к теракту в тот же день объявило «Исламское государство». Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд позднее отметила, что пока никаких доказательств того, что за взрывом стоит ИГИЛ, нет.