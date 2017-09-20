Задержанные в Москве и Липецкой области члены организации «Христианское государство», которых подозревают в поджоге автомобиля у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина, также совершили звонок о «минировании» ТЦ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозреваемые признались в причастности к поджогу и звонке о бомбе в ТЦ «Черемушки» во Владивостоке. 11 сентября там прошел первый показ фильма Учителя «Матильда». В этот же день напротив офиса Добрынина подожгли автомобили.

Как отмечается, во время обысков у задержанных нашли листовки «За „Матильду“ гореть» и емкости с горючей смесью. Источник РИА Новости заявил, что они жили по поддельным документам.

Позднее МВД опубликовало видео задержания двух подозреваемых.

https://www.youtube.com/watch?v=KZI0×2Ocp5Y&feature=youtu.be

Ранее РБК и «Газета.ru» со ссылкой на источники сообщали, что ФСБ совместно с МВД задержала лидера «Христианского государства» Александра Калинина. По данным изданий, Калинина его задержание связано с призывами поджигать кинотеатры, где собираются показывать «Матильду». У Калинина провели обыск и изъяли компьютер и носители информации. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сказал, что Калинина задержали по ее запросу.

«Интерфакс» писал, что еще двух человек задержали по делу о поджоге автомобиля у офиса адвоката Учителя. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила задержание трех подозреваемых по делу о поджоге, но не назвала их имена.