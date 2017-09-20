Задержанные в Москве и Липецкой области члены организации «Христианское государство», которых подозревают в поджоге автомобиля у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина, также совершили звонок о «минировании» ТЦ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозреваемые признались в причастности к поджогу и звонке о бомбе в ТЦ «Черемушки» во Владивостоке. 11 сентября там прошел первый показ фильма Учителя «Матильда».

Как отмечается, во время обысков у задержанных нашли листовки «За „Матильду“ гореть» и емкости с горючей смесью. Источник РИА Новости заявил, что они жили по поддельным документам.

Ранее РБК и «Газета.ru» со ссылкой на источники сообщали, что ФСБ совместно с МВД задержала лидера «Христианского государства» Александра Калинина. По данным изданий, Калинина его задержание связано с призывами поджигать кинотеатры, где собираются показывать «Матильду». У Калинина провели обыск и изъяли компьютер и носители информации.

Заметка дополняется.