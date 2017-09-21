На муниципальных выборах в сентябре 2017 года Москва как будто поделилась на несколько городов. Юго-Восток и Восток проголосовали преимущественно за «Единую Россию», а Северо-Запад и Юго-Запад – за оппозиционных кандидатов. Мы знаем, что это не случайность: значимые различия между западом и востоком Москвы прослеживаются и на других примерах – от количества велопарковок до расположения супермаркетов премиум-класса. Чем объясняется подобное разделение, как оно сложилось и что на него влияет, мы с коллегами исследовали с 2012 года, когда такая информация впервые оказалась востребована столичным Департаментом культуры. На основе собственных опросов и статистических данных разных ведомств мы зафиксировали историю разделения Москвы на кластеры, различные по социальной структуре населения и паттернам поведения жителей. И по всему, что мы наблюдаем, можно предположить – уже в ближайшем будущем Москва может и правда разделиться на несколько не связанных друг с другом зон.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru