19 сентября в США запустился «Комитет по расследованию вмешательства России» – некоммерческая организация, призванная привлечь внимание к проблеме атаки Москвы на американскую демократию. В управляющий совет комитета вошли бывший директор Национальной разведки США Джейс Клэппер, несколько неоконсервативных публицистов и голливудский режиссер Роб Райнер («Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли», «Американский президент»). В качестве промоушена комитет запустил видео с оскароносным актером Морганом Фрименом. В нем он говорит, что разозленный из-за развала СССР агент КГБ Владимир Путин хочет уничтожить американскую демократию. По мнению Фримена, США уже сейчас находятся с Россией в состоянии войны. Republic спросил западных журналистов, пишущих о России, почему такая позиция находит широкое распространение среди американцев.

https://twitter.com/InvestigateRU/status/910100283463798785?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fen%2Fshapito%2F2017%2F09%2F19%2Fmorgan-freeman-declares-war-on-russia

Редактор Meduza English Кевин Ротрок:

Я думаю, что подобные инициативы связаны с двумя вещами. Во-первых, с фрустрацией по поводу победы Трампа в целом, и с реакцией на его разрыв с традиционной американской внешнеполитической риторикой. Во-вторых с постоянными сообщениями в американских СМИ по поводу российского вмешательства в президентские выборы 2016-го. Те американцы, что противостояли Трампу – в особенности представители интеллектуальной элиты вроде голливудских звезд или публичных комментаторов из неоконсервативных кругов – те, кто собственно и создали этот комитет, все еще пытаются смириться с тем фактом, что миллионы их соотечественников проголосовали за человека с радикально отличным мировоззрением.

Эта паника, подогретая очевидной коррупцией во время президентской кампании Трампа и его готовностью получать помощь от людей из России, породила болезненный интерес к любым действиям, которые совершала ваша страна во время президентской кампании. (Мы все еще не знаем всех фактов до того, как спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер опубликует свой отчет).

Когда новости о том, что российские новостные агентства, боты и тролли в действительности повлияли на исход выборов в течение многих месяцев циркулируют в американских СМИ, это только вопрос времени, когда Морган Фриман или кто-либо еще встанет перед камерой и скажет на всю страну, что мы воюем с Россией.

Аналитик Bellingcat Эрик Толер:

До недавнего времени никто не думал подобным образом. До Трампа или, если говорить точнее, до Крыма и Донбасса, мало у кого было внятное мнение по поводу России. Разве что у чудаков вроде меня – тех, кто учил русский язык или литературу. Для моих друзей или родных Россия была всего лишь далеким местом со смешными видео с авторегистраторов, медведями и президентом с голым торсом.

Теперь Россия для американцев – больше символ, чем реальная страна. Если вы откроете сайт этого комитета, вы увидите, что их представление о России сильно искажено. Несмотря на то, что большинство написанных там вещей технически являются фактами, а не ложью, то, как они написаны, показывает, что они пропитаны определенной идеологией. Так, например, с их точки зрения все, что делает Путин, объясняется тем, что он агент КГБ.

Это не вина одного лишь Трампа. Повторюсь, случившееся в 2014-м -– Крым, Боинг, Донбасс – все это имело большое влияние на общественное мнение. Но до этого общественное мнение соотносилось с фактами. В ситуации с Трампом это больше похоже на истерию, так как в отличие от истории с самолетом или Украиной, у нас нет достаточного количества фактов, чтобы оценить вмешательство Путина в американские выборы. Так что люди просто предполагают худшее. Недавний опрос общественного мнение показал: половина демократов считает, что Россия буквально взломала машины для голосования и полностью поменяла результаты подсчета голосов, хотя не существует никаких доказательств подобного (только существование технических уязвимостей на некоторых машинах для голосования).

Я начал учить русский язык и литературу в 2008-м в университете и могу оценить контраст. Отношения к тому, чем я занимаюсь изменилось: раньше люди просто удивлялись моему экзотическому занятию, а теперь у всех появилось сформированное мнение о России.

Корреспондент Financial Times в Москве Макс Седдон:

Я обожаю This Is Spinal Tap (известный мокьюментари-фильм Роба Райнера 1984 года – Republic). C нетерпением жду, что теперь Роб Райнер вернется к мокьюментари снова.