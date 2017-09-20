Массовая эвакуация в российских городах из-за ложных звонков об угрозе взрыва – не учения, в МЧС об этом знали бы. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, передает «Интерфакс».

«Это большая и серьезная проблема», – подчеркнул он.

По словам министра, МЧС такие учения не планировало и не проводило. Пучков добавил, что специалисты сейчас изучают «весь возможный спектр, причины этого явления» и проинформируют общественность после завершения работы.

Волна ложных звонков о минировании и массовая эвакуация начались в Омске 10 сентября, впоследствии затронуты оказались более десятка крупных городов РФ, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Только 19 сентября в 14 российских городах эвакуировали более 100 тысяч человек, а всего за девять дней телефонных атак – свыше 200 тысяч. Так, 19 сентября в Москве людей вывели из здания Центрального детского магазина на Лубянке и Российской государственной библиотеки имени Ленина, а 20 сентября эвакуация прошла на Дворцовой площади в Петербурге.

Кто совершает анонимные звонки, неизвестно. По одной из версий, их делали люди, связанные с «Исламским государством». При этом источники «Интерфакса» говорили, что 90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины, а источник РБК заявлял, что к волне телефонных сообщений причастна международная группировка хакеров.

В связи со звонками «лжеминеров» ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об атаке терроризма). Как писал «Коммерсантъ», по делу о «телефонных террористах» уже задержали нескольких подростков-подражателей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее телефонным терроризмом и телефонным хулиганством.