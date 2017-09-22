Чуть меньше месяца назад Центробанк объявил о начале санации банка «ФК Открытие» – крупнейшей операции по спасению отдельно взятого банка в России. Управление банком перешло к временной администрации, в ближайшие полгода присланные из ЦБ люди должны разобраться, что там внутри, и понять, что с делать с банком дальше. Совещания с участием бывших руководителей «Открытия» иногда заканчиваются в 4 утра, говорит источник Republic. Наверняка на них обсуждаются сделки последних лет, которые и привели банк к необходимости спасать его за счет государственных денег. Мы собрали информацию, какие самые рискованные шаги совершил менеджмент «Открытия» в последние годы. История начинается с введения Западом санкций против России.

Долг в 1,24% ВВП

За два последних летних месяца, то есть перед тем, как ЦБ объявил об экстренных мерах по спасению, банк «ФК Открытие» взял в долг у регулятора триллион рублей – так он заместил деньги, которые забрали клиенты, встревоженные слухами о проблемах банка. Прогресс виден в отчетности: еще 1 июля «Открытие» было должно Центробанку всего 5 млрд рублей, 1 августа – уже 338 млрд, а 1 сентября – 1,066 трлн.

Триллион рублей – это чуть меньше дефицита федерального бюджета на 2018 год (1,3 трлн рублей), но сумма, соизмеримая, например, с расходами бюджета в 2018 году на здравоохранение (438 млрд рублей) и образование (626 млрд рублей). Еще одно сравнение: примерно триллион рублей прибыли заработала вся российская банковская система России, вместе взятая, за восемь месяцев этого года.