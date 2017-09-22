«Банковская система восстанавливается», – с облегчением заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине минувшего лета. Но уже в конце августа финрегулятор объявил о триллионной санации и смене руководства в ФК «Открытие». Чуть ранее была отозвана лицензия у банка «Югра», а теперь Центробанк разбирается с проблемами «Бинбанка». В августе его основной владелец Микаил Шишханов, по собственным словам, «летал по регионам, объяснял клиентам, – вы не переживайте». По видимому, это не слишком помогло, поскольку за тот же месяц госкомпании вывели со счетов «Бинбанка» свыше 12 млрд рублей, или треть вкладов. Теперь банк пытается успокоить уже частных вкладчиков, призывая тех не принимать скоропалительных решений, ведь «переход из коммерческого частного банка в формат банка с государственным участием» точно не ухудшит показатели его ликвидности. Возрастающую нервозность рынка, кажется, признают все, включая самих банкиров. На этом фоне возобновились разговоры о вероятности перерастания тревоги в панику: избежать ее можно, если убедить вкладчиков не спешить закрывать депозиты. Но как это сделать? Своевременный вопрос – попробуем ответить.
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