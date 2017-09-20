Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввозить из России учебник по английскому языку, в котором содержатся «прославления диктаторских методов Иосифа Сталина». Об этом говорится в сообщении Госкомтелерадио.

Речь идет о пособии Яны Клим «700 новых устных тем по английскому языку». Недовольство экспертов Госкомтелерадио вызвал текст, в котором говорилось: «В очень короткий промежуток времени он сумел сделать из аграрной страны действительно сильную державу. Вероятно, это было бы невозможно без сильного, но жесткого характера, какой был у Сталина, и огромного количества русских людей, отдавший свои жизни на благо страны».

Кроме того, как отметили в Госкомтелерадио, в учебнике есть текст об истории России, где указано, что «первое русское государство включало в себя Киев, Новгород, Владимир».

«Умышленное искажение истории, когда вслед за Анной Ярославной “русским” становится уже и Киев, навязывание имперских идеологических доктрин, оправдание диктатуры Сталина, а значит, соответственно, и преступлений Путина, преследует одну цель – укрепить миф о сверхдержаве России, создать идейную основу возвращения Украины и других независимых уже от империи стран в сферу доминирования государства-агрессора», – сделали вывод на Украине.

Верховная рада в начале 2015 года приняла заявление по поводу вхождения Крыма в состав РФ и вооруженного конфликта в Донбассе, где Россия называется «страной-агрессором». С тех пор украинские власти неоднократно запрещали к распространению российские книги и фильмы, а также въезд российским артистам, выступавшим в Крыму.