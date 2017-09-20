Кемеровский видеоблогер, соавтор ютьюб-канала «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете на основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя блогера.

Сам Псковитин от комментариев отказался и добавил, что после допроса дал подписку о неразглашении. Как пишет издание, блогер посоветовал своим коллегам проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее в блогах.

Представитель Псковитина подчеркнул, что информация из ролика о Тинькове была взята из открытых источников, и отметил, что его подзащитный не знал, соответствует она действительности или нет.

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8 августа Алексей Псковитин и Михаил Печерский опубликовали на канале «Немагия» ролик, высмеивающий Олега Тинькова и «Тинькофф Банк». К настоящему моменту видео набрало уже более шести млн просмотров. В описании к видео говорится: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!)».

В конце августа «Тинкофф банк», а затем и сам Олег Тиньков подали иски к авторам «Немагии» о защите чести и достоинства. Представитель банка назвал блогеров «недобросовестными», а сам ролик – «грязью» и «клеветой», и добавил, что будет «делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону». В результате суд обязал Роскомнадзор заблокировать видео, а Печерскому и Псковитину запретили распространять ролик. Видео до сих пор находится в свободном доступе.

13 сентября в квартиру Псковитина в Кемерово пришли с обыском. Как пояснил Адвокат Псковитина Сергей Воронин, обыск связан с делом о клевете (статья 128.1 УК РФ), по которому Псковитин и Печерский проходят свидетелями. На следующий день Тиньков опубликовал «ВКонтакте» видео, в котором предложил блогерам извиниться и убрать «клеветнические сведения из своего канала». В этом случае бизнесмен пообещал отозвать иски.

Первое заседание по делу прошло 18 сентября. Как подчеркнул представитель Тинькова, банкир требует компенсацию в 500 тысяч рублей с обоих ответчиков из-за того, что ролик так и не удалили.