Кемеровский видеоблогер, соавтор ютьюб-канала «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете на основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя блогера.

Сам Псковитин от комментариев отказался и добавил, что он дал подписку о неразглашении. Как пишет издание, блогер посоветовал своим коллегам проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее в блогах.

Представитель Псковитина подчеркнул, что информация из ролика о Тинькове была взята из открытых источников, и отметил, что его подзащитный не знал, соответствует она действительности или нет.

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Заметка дополняется.