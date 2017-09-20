Кемеровский видеоблогер, соавтор ютьюб-канала «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете на основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя блогера.
Сам Псковитин от комментариев отказался и добавил, что он дал подписку о неразглашении. Как пишет издание, блогер посоветовал своим коллегам проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее в блогах.
Представитель Псковитина подчеркнул, что информация из ролика о Тинькове была взята из открытых источников, и отметил, что его подзащитный не знал, соответствует она действительности или нет.
Заметка дополняется.
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