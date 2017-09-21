Выражение «беременный мозг» часто используют в прессе. Будущих и новоявленных матерей считают забывчивыми, рассеянными, неспособными сконцентрироваться ни на чем кроме ребенка и вести привычный образ жизни с прежней эффективностью. Существует мнение, что, став матерью, женщина становится менее креативной, потому что ее мозг меняется таким образом, что все ресурсы тратятся на заботу о потомстве, и на творчество их большее не хватает. Так ли это на самом деле? Преподаватель журналистики из Калифорнийского университета в Ирвине Эрика Хаясаки в статье на Atlantic попыталась разобраться в том, что наука может сказать о способностях женщин после родов и справедливо ли мнение об их несовместимости с креативным мышлением.

Многое о происходящем в «беременной» и «рожавшей» голове мы знаем благодаря крысам – животным, мозг которых больше похож на человеческий, чем мозг собаки или мыши. У коры их головного мозга с человеческим больше общего, чем различий, – есть гиппокамп, миндалевидное тело, нейроны, глия. Уже во время беременности в мозгу крысы начинается перепрограммирование. Став матерью, она предпочтет своих детенышей кокаину (даже если раньше успела распробовать его) и будет более уверенной и смелой – если раньше она искала пищу по ночам, то теперь начнет делать это днем, хотя знает, что так опаснее. Исследования обнаружили, что материнство улучшает память и способность крысы к обучению, а также увеличивает эффективность в охоте: крыса-мать ловит добычу (сверчка) в четыре раза быстрее, чем нерожавшая особь, и, в отличие от последней, не выпускает ее – у нее нет лишнего времени.

Неврологические изменения сохраняются даже после того, как потомство подрастает, отмечает Хаясаки. В преклонном возрасте память крысы-матери будет ухудшаться медленнее, и животное сохранит лучшие способности к ориентированию в пространстве – будет проходить лабиринты быстрее, чем бездетные крысы, используя варианты, до которых те не додумались. По мнению ученых, мозг любой матери – будь то крыса или человек – наращивает свою когнитивную, эмоциональную и поведенческую гибкость, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам.