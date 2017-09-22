17-летний Кватро Массер никогда не пробовал алкоголь и не работал, у него нет водительских прав (во многих американских штатах удостоверения выдают с 16 лет), и он не ходит на свидания. «Девушка в старшей школе – это что-то очень смешное. Какой в этом смысл? Продолжать встречаться в колледже и в итоге пожениться? Звучит как-то нереалистично», – удивляется юноша.

Когда Кватро рассказали, что раньше подростки специально собирались по вечерам только для того, чтобы напиться, школьник посчитал это чем-то фантастичным и сказал, что никогда не слышал о таких людях.

Сам Кватро с друзьями в свободное время занимается чем-нибудь вроде вроде скалолазания или обсуждения книг. И этот подросток не уникум. Как показали результаты исследования американских ученых, все больше современных тинейджеров подальше отодвигают «обряды посвящения» во взрослую жизнь. Специалисты проанализировали ежегодные опросы молодых американцев с 1976 по 2016 год, в которых в общей сложности поучаствовали 8,4 миллиона подростков в возрасте от 13 до 19 лет. Выяснилось, что количество американских школьников, которые пробовали алкоголь, вели половую жизнь или нанимались на работу, за 40 лет существенно снизилось, причем наиболее резкое падение произошло в последнее десятилетие. Газета Chicago Tribune изучила исследование и попыталась найти причины такого поведения современных подростков.

Безусловно, более половины молодых людей все еще живут «по-старому», но говорить об абсолютном большинстве теперь не приходится. Так, в период с 1976 по 1979 год 86% учеников старшей школы имели отношения, а в промежуток с 2010 по 2015 год – только 63%. За это же время процент подростков, которые когда-либо работали за деньги, снизился с 76% до 55%. Впечатляет и падение показателей среди тех, кто пробовал алкоголь – с 93% до 67%. Причем снижение произошло вне зависимости от расовых, географических и социально-экономических факторов, что свидетельствует о глобальной тенденции.