Это перевод статьи автора Bloomberg View Ноа Смита. Другие колонки Bloomberg View можно прочитать по ссылке.
Еще в апреле я написал об одной из наиболее тревожных загадок в экономике – о падении доли рабочих в ВВП. Все меньше производимого экономикой дохода попадает к людям, которые работают, и все больше – к людям, которые чем-либо владеют.
«Уменьшение доли трудящихся». Доля ВВП, полученная рабочими
Этот тренд вызывает беспокойство, так как способствует росту неравенства – бедные люди владеют намного меньшим количеством земли и капитала в экономике, чем богатые. Обесценивание рабочей силы также может увеличить безработицу, социальную напряженность и общие проблемы. Никто не хотел бы, чтобы капитализм превратился в ту антиутопию, которую предвидел Карл Маркс. Вот почему несмотря на относительно небольшое снижение доли рабочей силы экономисты спешат диагностировать причины этого, пока проблема не усугубилась.
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