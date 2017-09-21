ЦБ принял решение санировать Бинбанк и «Рост банк». Об этом говорится в пресс-релизе российского регулятора 21 сентября.

«В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», – отмечается в материалах ЦБ.

Как подчеркнули в Центробанке, в данном случае мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется. Финансовое оздоровление будет проходить в сотрудничестве с собственниками и менеджментом банков.

Бинбанк, «Рост банк» и другие банки группы – «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк – продолжат работать в обычном режиме, указали в ЦБ. «Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности», – добавили в пресс-службе регулятора.

Вечером 20 сентября основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью РБК рассказал, что ЦБ ответил согласием на его просьбу санировать банк. По оценкам Шишханова, процесс оздоровления займет 3–8 месяцев, при этом старые собственники рассчитывают сохранить 25% в капитале Бинбанка, а 75% «уйдет в государство».

Основной причиной, по которой владельцам Бинбанка пришлось прибегнуть к помощи ЦБ, Шишханов назвал «МДМ Банк», вошедший ранее в банковскую группу бизнесмена. «Я не ожидал, что в МДМ Банке будут такие плохие активы. Потому что, когда мы входили, было понимание и уже утвержденный план оздоровления, но в конечном итоге у МДМ, к сожалению, оказался в разы больше и хуже портфель, чем предполагали. Опять же, это был падающий рынок», – пояснил он.

В середине августа управляющая компания «Альфа капитал» назвала Бинбанк, «Открытие», Московский кредитный банк и Промсвязьбанк рискованными. Позднее в Альфа-банке заявили, что это – «сугубо частное мнение» менеджера «Альфа капитала», не соответствующее действительности. Через две недели ЦБ объявил, что он займется санацией «Открытия». Оно пройдет по той же схеме, что оздоровление Бинбанка.