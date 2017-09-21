Индекс Dow Jones через сто лет превысит миллион пунктов. Такое мнение высказал инвестор Уоррен Баффет, передает Reuters.

Он отметил, что сто лет назад индекс находился на отметке 81 пункт, а сейчас – 22370 (по итогам торгов 20 сентября показатель достиг 22412 пунктов). Баффет добавил, что за последние 35 лет в списке 400 богатейших американцев по версии Forbes побывали свыше полутора тысяч человек, и «ни один не играл на понижение».

По словам Баффета, те, кто высказывают пессимизм в отношении экономики США, – «не в своем уме».

Заметка дополняется.