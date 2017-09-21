Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала журнал «Сноб» и сайт snob.ru. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нового владельца проекта – генерального директора «Сноб» Марину Геворкян.

Сумма сделки не раскрывается. В рамках транзакции Геворкян с 18 сентября стала новым учредителем ООО «Сноб Медиа».

Сама Геворкян подтвердила, что сделка закрыта, но не уточнила ее сумму, как и финансовые показатели «Сноб Медиа». Она указала, что в 2018 году проект должен стать безубыточным.

Геворкян также рассказала RNS, что «Сноб» рассматривает возможность привлечения инвестора «для реализации digital-составляющей, производства видеоконтента». Она добавила, что в проекте не станут отказываться от печатной версии, журнал по-прежнему будет выходить раз в квартал.

Смена собственника в «Сноб» связана с новой инвестиционной стратегией «Онэксим», которая решила выйти из российских медиаактивов. В июне 2017 года группа закрыла сделку по продаже 65,43% акций РБК; медиахолдинг перешел структурам ЕСН Григория Березкина. В середине сентября ФАС разрешила Березкину выкупить еще 30% РБК.

Как писало издание vc.ru, продать медиахолдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» некоторые публикации РБК.

В середине 2016 года сообщалось, что «Онэксим» хочет продать все принадлежащие группе активы в горной металлургии, финансах, медиа, недвижимости и энергетике. В самой группе эти сообщения позднее отвергли.