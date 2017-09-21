Лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина отпустили из полиции после допроса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма “Матильда” и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу», – добавил собеседник агентства.

По словам другого источника «Интерфакса», задержанными остаются брат Калинина Юрий и еще двое фигурантов дела о поджогах – Александр Баянов и Денис Манталуца. Всем троим предъявлены обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).

@widget type=post-embed id=86347

Заметка дополняется.