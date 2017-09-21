Лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина отпустили из полиции после допроса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма “Матильда” и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу», – добавил собеседник агентства.

По словам другого источника «Интерфакса», задержанными остаются брат Калинина Юрий и еще двое фигурантов дела о поджогах – Александр Баянов и Денис Манталуца. Всем троим предъявлены обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).

Накануне источник «Интерфакса» сообщал о задержании троих человек по делу о поджоге автомобиля в Москве у офиса Константина Добрынина. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила задержание трех подозреваемых по делу о поджоге, но не назвала их имена.

По данным агентства, подозреваемые признались в причастности к поджогу и звонке о бомбе в торговый центр «Черемушки» во Владивостоке, где 11 сентября прошел первый показ «Матильды». В этот же день напротив офиса Добрынина подожгли автомобили и разбросали листовки с надписью «Гореть за “Матильду”». Аналогичные листовки и канистры с остатками бензиновой смеси изъяли при обыске у задержанных.

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О задержании Александра Калинина сообщили 20 сентября РБК и «Газета.ru» со ссылкой на источники. По их информации, задержание лидера «Христианского государства» связано с призывами поджигать кинотеатры, где собираются показывать «Матильду». Депутат Госдумы Наталья Поклонская, активно выступавшая против показа «Матильды», сказала, что Калинина задержали по ее запросу; позднее в МВД эти данные отвергли.