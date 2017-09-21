Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте с «AA-» до «A+». Об этом сообщает «Интерфакс».

Краткосрочные рейтинги Китая понизили с «A-1+» до «A-1». Как отметили в агентстве, прогноз для рейтингов «стабильный». S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 года.

«Понижение рейтингов отражает наше мнение, что продолжительный период быстрого роста объемов кредитования увеличил экономические и финансовые риски в Китае», – пояснили в агентстве.

Аналитики S&P считают, что КНР сохранит сильные темпы экономического роста в следующие 3–4 года, при этом ежегодные темпы роста ВВП останутся выше 4%.

В мае агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая с «Aa3» до «A1» из-за опасений ухудшения финансового положения страны впервые за 28 лет. При этом прогноз по рейтингу снизили со «стабильного» до «негативного».

По мнению Moody's, уровень госдолга КНР достигнет 40% ВВП к 2018 году и приблизится к 45% к концу десятилетия.