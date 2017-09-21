Президент России Владимир Путин 21 сентября впервые приехал в московский офис «Яндекса». Официально визит приурочили к юбилею компании, которой через два дня исполнится 20 лет.

Чего ждали

По неофициальным данным, посещение одной из ведущих в России технологических компаний – один из этапов предвыборной кампании Путина, которая официально пока даже не объявлена. Источники газеты «Ведомости» отметили, что инициатива приехать в «Яндекс» исходила от Администрации президента; возможно, ставилась задача создать Путину имидж президента, поддерживающего развитие цифровой экономики и привлечение молодежи.

О том, что Путин «заболел» цифровой экономикой, еще в июне рассказывал первый вице-премьер Игорь Шувалов на Петербургском экономическом форуме. Сам Путин, выступая на том же форуме, заявил о необходимости добиться всеобщей цифровой грамотности, для чего следует усовершенствовать систему образования в школах и в университетах. Тогда же российский президент встретился с основателем одной из крупнейших в мире блокчейн-платформ Ethereum Виталиком Бутериным.

Режимный объект

В итоге, куда больше, чем сам визит, в СМИ и социальных сетях обсуждали меры предосторожности, которые ему сопутствовали.

Так, сотрудники ФСО не пустили в офис работников компании, внесенных в некие «черные списки». Один из них написал об этом в фейсбуке. Источники «Медузы» сообщили, что персоналу «Яндекса» разрешили 21 сентября вообще не приходить в офис, а за полчаса до приезда Путина запретили вставать с мест и даже ходить в туалет. Собеседники «Медиазоны» рассказали, что иногородних сотрудников, приехавших в офис «Яндекса» в Москве, перевели работать в корпуса, куда Путин не заходил. Издание The Bell узнало, что до приезда Путина в «Яндексе» провели репетицию визита, а сотрудников предупредили об усиленных мерах безопасности.

Смотр достижений технологического хозяйства

В итоге посещение офиса «Яндекса» прошло в духе стандартных встреч советских руководителей с передовиками производства. Окруженный толпой охраны президент выслушал краткий рассказ руководства «Яндекса» о том, сколько в компании работают человек (семь тысяч) и сколько им лет (в среднем – 30), посмотрел на карту с городами, где у «Яндекса» есть офисы разработки, и даже дал совет по бизнесу. Он указал, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, так что «Яндексу» стоит подумать об открытии офиса и там. «Понимаем, замечание принято», – сказал в ответ генеральный директор компании Александр Шульгин.

Путину рассказали об искусственном интеллекте, на что глава государства поинтересовался, когда же ИИ «съест» человеческий интеллект. В ответ генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож выразил надежду, что никогда. Он добавил, что в ближайшее время «искусственный интеллект будет везде, во всем, что нас окружает, но его будет немного, и мы не будем этого замечать».

С большим удовольствием Путин «пообщался» с голосовым поисковиком «Алиса», аналогом сервиса Siri от Apple. На вопрос президента, не обижают ли «Алису», и как она себя тут чувствует, та ответила, что разглядывает «фотографии котиков в “Яндексе”, ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо».

Напоследок Путину показали беспилотный автомобиль «Тойота-Приос». Президент посмотрел, как он проехал по внутреннему двору «Яндекса», поблагодарил сотрудников компании и уехал в Кремль на встречу с бизнесменами.