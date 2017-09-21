Владимир Путин в единый день голосования. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На прошлой неделе Владимир Путин выбрал себе преемника. На выборах 2018 года он поддержит кандидатуру Андрея Семенова. СМИ, включая государственные метровые телеканалы, новость отработали скверно. Видимо, растерялись, что ли. Это ведь и правда как обухом по голове. В общем, только 11% россиян хоть что-то слышали о преемнике Семенове и о той поддержке, которую ему выразил Путин. И лишь три процента слышавших о Семенове готовы за него голосовать.

Семенов на сцене

Здесь не все вранье. Кандидата Семенова, конечно, никакого нет. Его выдумали в Левада-центре и включили в традиционный опрос – «если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье» и так далее. А заодно сказали респондентам, что Семенов не вождь с горы, а креатура самого Путина. Но вот 11% россиян, которые подтвердили, что слышали про Семенова, – они существуют на самом деле. Еще интереснее, что нашлось 15% россиян, которые о существовании несуществующего Семенова впервые услышали во время опроса, но выразили готовность голосовать за него. Таким образом, призрачный Семенов набрал бы в первом туре 18% голосов. Кстати, он был бы лидером гонки.