На прошлой неделе Владимир Путин выбрал себе преемника. На выборах 2018 года он поддержит кандидатуру Андрея Семенова. СМИ, включая государственные метровые телеканалы, новость отработали скверно. Видимо, растерялись, что ли. Это ведь и правда как обухом по голове. В общем, только 11% россиян хоть что-то слышали о преемнике Семенове и о той поддержке, которую ему выразил Путин. И лишь три процента слышавших о Семенове готовы за него голосовать.

Семенов на сцене

Здесь не все вранье. Кандидата Семенова, конечно, никакого нет. Его выдумали в Левада-центре и включили в традиционный опрос – «если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье» и так далее. А заодно сказали респондентам, что Семенов не вождь с горы, а креатура самого Путина. Но вот 11% россиян, которые подтвердили, что слышали про Семенова, – они существуют на самом деле. Еще интереснее, что нашлось 15% россиян, которые о существовании несуществующего Семенова впервые услышали во время опроса, но выразили готовность голосовать за него. Таким образом, призрачный Семенов набрал бы в первом туре 18% голосов. Кстати, он был бы лидером гонки.