Губернатор Самарской области Николай Меркушкин собирается уйти в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Другой собеседник агентства, близкий к властям Самарской области, отметил, что Меркушкин «экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента», и добавил, что «очевидно, решается его судьба». В пресс-службе губернатора отказались от комментариев, пояснив, что вечером он планирует посетить мероприятие в Тольятти, поэтому «должен находиться в регионе».

По словам источников РБК, отставка Меркушкина обсуждалась еще весной, но тогда на его место не нашли «компромиссную фигуру». Сейчас такая фигура, видимо, найдена, добавили они.

20 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рассказал о предстоящей отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Источники «Газеты.ru» утверждали, что в качестве одного из кандидатов на его пост рассматривают первого заместителя руководителя аппарата правительства России Максима Акимова. Сам Шанцев позднее отверг свой уход.

О том, что осенью 2017 года в отставку отправят до десяти губернаторов, РБК писало в начале сентября. Источники издания не уточняли, в каких именно регионах сменится руководство. Собеседники «Дождя» утверждали, что одним из первых свой пост может покинуть глава Омской области Виктор Назаров. В Кремле назвали эту информацию похожей на «обычную утку».