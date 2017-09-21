Лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина – адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Волк отметила, что Калинин задержан на основании статьи 91 УПК. Ранее 21 сентября источники агентства сообщили, что Калинина отпустили после допроса по делу. Они отмечали, что его высказывания в адрес фильма «Матильда» и Учителя передали на экспертизу. О том, что Калинина задержали за призывы поджигать кинотеатры, где собираются показывать «Матильду», писали РБК и «Газета.ru».

Ранее МВД сообщило, что по делу о поджогах задержаны четыре человека, троим из них предъявлены обвинения. При этом фамилии задержанных не назывались. Как утверждали источники «Интерфакса», это брат Калинина Юрий и еще двое фигурантов дела о поджогах – Александр Баянов и Денис Манталуца. Всех их обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

РИА Новости писало, что Баянов сознался в поджогах кинотеатра в Ярославле и офиса студии «Рок» режиссера Алексея Учителя в Петербурге. «Интерфакс» утверждал, что задержанные также признались признались в звонке о бомбе в торговый центр «Черемушки» во Владивостоке, где 11 сентября прошел первый показ «Матильды».