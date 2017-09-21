Действуя в одностороннем порядке, правительство Каталонии, ныне имеющей статус автономного сообщества в составе Испании, назначило на 1 октября референдум о независимости. Лидеры Каталонии заявляют, что в случае положительного исхода ее независимость будет провозглашена в течение 48 часов. Власти Испании с самого начала отказывались признать законность этого шага. Такую же позицию занял и Конституционный суд Испании. На днях власти страны начали предпринимать активные действия, направленные на то, чтобы предотвратить референдум. Полиция совершила обыски в нескольких каталонских официальных зданиях, арестовала полтора десятка чиновников и изъяла часть подготовленных к референдуму материалов, прежде всего – избирательных бюллетеней. На это сторонники референдума ответили акциями протеста. Конфликт развивается.

В последние годы многие российские СМИ встречают любые сложности, с которыми сталкиваются западноевропейские страны, с некоторым радостным оживлением. Еще совсем недавно сепаратизм рассматривался в России как угроза для нашей собственной государственности. Собственно говоря, и сегодня ни один из российских регионов не может даже намекнуть на возможность отделения от страны. Подобные действия повлекли бы за собой немедленную реакцию в виде уголовного преследования инициаторов. Но по причинам, которые, как я догадываюсь, имеют отношение к украинскому конфликту, отношение к сепаратизму за рубежом стало очень мягким. Дело дошло до того, что в Москве на бюджетные деньги проходят международные сепаратистские конференции, в которых участвуют гости из Техаса, Гавайев, Шотландии. Здесь же и каталонцы.