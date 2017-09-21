Увеличение минимального размера оплаты труда и другие меры, направленные на защиту прав работников, повышают шансы того, что низкоквалифицированный сотрудник потеряет работу, а выполнение его обязанностей будет возложено на робототехнику. Такой вывод, пишет Wired, содержится сразу в двух исследованиях, проведенных американскими учеными.

Эксперты Национального бюро экономических исследований изучили трудовую ситуацию в 14 странах с развитой экономикой. Они обнаружили закономерность: в тех странах, где в последнее время были приняты законы о защите занятости, работодатели чаще внедряли роботов на производстве, нежели организовывали новые рабочие места.

По мнению ученых, это связано с тем, что все ужесточающиеся правила защиты труда затрудняют адаптацию компаний к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса. Подсчеты показали, что стоимость внедрения новых роботов примерно совпадает с затратами на увеличение соцпакетов и зарплат рабочих. При этом замена людей роботами упрощает жизнь работодателям в дальнейшем.

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В другом исследовании экономисты из Лондонской школы экономики и Калифорнийского университета исследовали данные Бюро переписей США о низкоквалифицированных рабочих с 1980 по 2015 год. Они обнаружили, что в годы повышения минимальной заработной платы работники с низким уровнем образования с большей долей вероятности, чем в остальные годы, становились безработными. Это же казалось тех рабочих, труд которых был в большой степени автоматизирован.

Исследователи также обнаружили, что возможность потери рабочего места кореллирует с возрастом и становится более вероятной для пожилых людей. Для низкоквалифицированных работников старше 40 лет увеличение минимальной заработной платы на $1 сокращает долю занятости на 2%.

Как отмечает Wired, многие экономисты при этом сомневаются в том, что новые технологии как-то существенно могут увеличить безработицу. В качестве основного аргумента указывается тот факт, что на протяжении всего развития цивилизации с внедрением нового машинного оборудования для наименее квалифицированных работников, тем не менее, все равно находились рабочие места.

В США минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне, составляет $7,25 в час, однако во многих штатах его установили на более высоком уровне (лидером по этому показателю являются Массачусетс и Вашингтон с $11). В мае в Конгресс США был внесен законопроект, предполагающий увеличение федерального минимального уровня зарплаты в два раза к 2024 году.