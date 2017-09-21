Президент России Владимир Путин подарил главе ВТБ Андрею Костину на день рождения наручные часы. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам “куранты” – скромно, но так называется, “куранты”», – сказал Путин Костину в начале встречи с представителями бизнеса в Кремле.
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru