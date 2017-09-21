Президент России Владимир Путин подарил главе ВТБ Андрею Костину на день рождения наручные часы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам “куранты” – скромно, но так называется, “куранты”», – сказал Путин Костину в начале встречи с представителями бизнеса в Кремле.

Андрей Костин занимает пост президента – председателя правления ВТБ с 2002 года. В 2017 году он получил благодарность главы государства «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиции России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в РФ». Ранее Костина награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Почета.

В 2017 году Костину исполнился 61 год. В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продлил его полномочия на посту руководителя ВТБ еще на пять лет.