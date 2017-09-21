Родственникам пропавших в Чечне людей запретили жаловаться омбудсмену Татьяне Москальковой. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Как утверждает издание, накануне приезда Москальковой в Грозный родным пропавших чеченцев сказали, чтобы они не пытались связываться с «проверкой» из Москвы. «А если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо», – якобы заявили представители правоохранительных органов. На многих родственников продолжают оказывать давление, от них требуют «подтвердить, что их сыновья уехали в Сирию», добавили источники издания.

Один из собеседников «Би-би-си» отметил, что семьям пропавших начали говорить, что их родные находятся в международном розыске. У издания есть копия документа, подтверждающего, что в Чечне на пропавших заведены уголовные дела по части 2 статьи 208 УК (участие в вооруженном формировании, не предусмотренное федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства).

Ранее Москалькова заявила, что она получила объяснения по каждой фамилии из списков «казненных», которые предоставляла «Новая газета» и правозащитники. По ее словам, «три человека живы, два человека умерли своей смертью, три человека погибли при боестолкновении 18 декабря». Заместитель управделами омбудсмена Иван Соловьев сообщил, что 18 граждан из списков проходят по уголовным делам. В «Новой газете» позднее заявили, что «благодарны Москальковой за внимательную работу».

В июле «Русская служба Би-би-си» писала, что родных людей, пропавших в Чечне, полицейские вынуждали подписывать заявления об их отъезде в Сирию. Некоторых заставляли подписывать пустой лист. При этом родственники, о которых идет речь, ничего не знают о пропавших после того, как их задержала полиция в декабре 2016 года.

Заметка дополняется.