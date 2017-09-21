Сотрудников московского офиса «Яндекса» эвакуировали из здания. Об этом «Медиазоне» рассказал один из сотрудников компании, которому об этом сообщили коллеги.

В твиттере пишут как об анонимном звонке в офис «Яндекса» с сообщением о заложенной бомбе, так и о пожарной тревоге. Источник РИА Новости сообщил, что эвакуация прошла после звонка о минировании, из «Яндекса» вывели почти две тысячи человек.

«У нас сработала пожарная сигнализация по всему комплексу зданий, сотрудники покинули помещения, часть из них перебралась на крышу офисного комплекса на улице Льва Толстого, 16», – рассказали в «Яндексе» «Интерфаксу». Источник агентства также заявил, что эвакуация в компании состоялась из-за звонка «лжеминера».

https://twitter.com/etokomrad/status/910864468732710912

https://twitter.com/nightmaresreal/status/910860965553598464

Волна ложных звонков о минировании и массовая эвакуация продолжаются по всей России с 10 сентября. Началась она в Омске, позднее от «телефонных террористов» пострадали более десятка крупных городов РФ, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Только 19 сентября в 14 российских городах эвакуировали более 100 тысяч человек, а всего за девять дней телефонных атак – свыше 200 тысяч.

Кто совершает анонимные звонки, неизвестно. При этом источники «Интерфакса» ранее говорили, что 90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины, а источник РБК заявлял, что к волне телефонных сообщений причастна международная группировка хакеров. В МЧС заверили, что массовая эвакуация проводится не из-за учений.

В связи со звонками «лжеминеров» ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об атаке терроризма). Как писал «Коммерсантъ», по делу о «телефонных террористах» уже задержали нескольких подростков-подражателей.