В мире растет угроза бактерий, устойчивых к антибиотикам. Существующих медикаментов, согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения, недостаточно, чтобы противостоять новым разновидностям опасных микроорганизмов, – в частности, возбудителям резистентного к антибиотикам туберкулеза, который убивает около 250 тысяч человек в год.

Резистентность опасных бактерий к антибиотикам, как отмечает ВОЗ, – это «фундаментальная угроза для здоровья, развития и безопасности людей». Сейчас, согласно отчету, подготовленному по заказу британского правительства, от них гибнут около 700 тысяч человек в год. К 2050 году, по прогнозам, цифра может вырасти до 10 млн, больше, чем сейчас гибнет от рака (8,2 млн). Мировой экономике, по расчетам того же источника, это может стоить до $100 трлн в год.

При контакте антибиотика с колонией бактерий большинство, как правило, гибнет. Но часть может выжить, выработать резистентность и передать ее следующему поколению в генах. Более того, при горизонтальном переносе генов они могут передаваться и другим бактериям (процесс, при котором организм передает генетический материал другому, не являющемуся его потомком). Как следствие, возникают штаммы, устойчивые к одному или нескольким антибиотикам.

Появлению и распространению таких бактерий – в том числе супербактерий, устойчивых к разным антибиотикам, – способствовали разные причины. Одна из них – чрезмерное потребление медикаментов (по данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, около половины антибиотиков в США прописывают некорректно, нередко необходимости в лекарстве нет вообще). Другая – применение антибиотиков в животноводстве.

Последнее не новость. Исследования на эту тему проводились десятилетия назад. Отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованный несколько лет назад, констатировал, что широкое применение антибиотиков в животноводстве «способствует появлению резистентных бактерий». Человеку они могут передаваться как через продукты (например, мясо), так и по другим каналам. В исследовании, проведенном институтом Джонса Хопкинса, упоминалось, что они попадали даже в салоны автомобилей, которые ехали за грузовиками, перевозившими кур.

Сама по себе практика стала результатом случайности – открытия побочного эффекта антибиотиков, на который обратил внимание сотрудник одной из химических компаний США. Косвенную роль сыграл и сельскохозяйственный проект Генри Форда, искавшего источник альтернативного топлива. Получившийся результат повлиял на животноводство по всему миру. Даже после того как ученые указали на опасность этой практики, она продолжала существовать.

История отражена в недавно вышедших книгах «This Blessed Earth» и «Big Chicken» (автор последней Мэрин Маккенна известна по более ранней книге «Superbugs», посвященной резистентности к антибиотикам). Их фрагменты опубликовало агентство Bloomberg.

С чего началось?

В 1920-е годы США столкнулись с переизбытком зерна. Стали возникать идеи, чтобы пустить излишки на нужды промышленности – например, на производство топлива. Они привлекли внимание Генри Форда. Он финансировал соответствующие исследования и, выступая на конференции по сельскому хозяйству, заявил, что «из его продуктов можно будет делать даже машины».

Особый интерес у Форда вызвала соя. По его инициативе к середине 1930-х годов фермеры засеяли соей десятки тысяч акров (тысячи гектаров). Он поддержал разработки, направленные на ее использование для производства пластика и текстильного волокна. И в целом способствовал тому, что популярность этой культуры в США выросла.