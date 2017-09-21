Сумма иска «Нафтогаза» к России за утраченные в Крыму активы составляет $7 млрд. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Сумма – более 5 миллиардов долларов и это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 миллиардов долларов. Это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов», – написал он в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» подал к России новый иск в суд Гааги, потребовав $5 млрд из-за потери крымских активов. Истцами помимо «Нафтогаза» выступают шесть «дочек» компании – «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины». В украинской компании рассчитывают, что суд вынесет решение по иску до конца 2018 года.

Осенью 2016 года «Нафтогаз» оценивал ущерб от потери активов в Крыму в $2,6 млрд, а глав компании Андрей Коболев отмечал, что разбирательство с Россией займет 2–3 года.

После того, как Крым вошел в состав РФ, иски к России о защите инвестиций подали «Укрнафта», Ощадбанк, Игорь Коломойский и аэропорт Бельбек, ПриватБанк, «Лугзор», «Стабил» и «Эверест».