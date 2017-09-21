Хамовнический суд Москвы арестовал до 11 ноября Александра Баянова, подозреваемого по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина – адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Баянова, Дениса Манталуци и Юрия Калинина, брата лидера «Христианского государства» Александра Калинина обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Баянов признал свою вину. Ранее он сознался в поджогах кинотеатра в Ярославле и офиса студии «Рок» Учителя в Петербурге. «Интерфакс» утверждал, что задержанные также признались в звонке о бомбе в торговый центр «Черемушки» во Владивостоке, где 11 сентября прошел первый показ «Матильды».

Как рассказали источники РБК, видео «Христианского государства», а также листовки с надписью «За Матильду гореть», изъятые у участников организации, проверят на экстремизм. После этого дело могут переквалифицировать на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти, либо вражды), добавил собеседник агентства.

21 сентября известно, что самого Александра Калинина задержали как подозреваемого. До этого «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что лидера «Христианского государства» отпустили после допроса. Его высказывания в адрес «Матильды» и Учителя передали на экспертизу.

В конце августа здание, где располагаются студии «Лендок» и «Рок», забросали «коктейлями Молотова». На следующий день сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что они откажутся от показа фильма из-за опасений за безопасность посетителей. По данным РБК, администрация кинотеатров получала угрозы от «Христианского государства». В ночь на 11 сентября напротив офиса адвоката Константина Добрынина подожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью «Гореть за “Матильду”».

Заметка дополняется.