Российский оскаровский комитет решил выдвинуть на «Оскар» от России фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Об этом «Интерфаксу» сообщил продюсер картины Александр Роднянский.

Он отметил, что за «Нелюбовь» высказалось «подавляющее большинство».

«Мы благодарны тем коллегам, которые верили в картину и посчитали, что она достойна конкурировать в борьбе за награду. Это самое важное. Предстоит достаточно длинная дорога. Мы один раз практически дошли до конца, с “Левиафаном”, постараемся побороться и в этот раз», – сказал Роднянский.

По его мнению, у картины есть все шансы побороться за попадание в шорт-лист премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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О том, что создатели картины хотят выдвинуть ее на «Оскар», сообщалось в августе. Тогда Роднянский подчеркивал, что у фильма «Матильда» Алексея Учителя мало шансов на успех в гонке за престижной американской наградой. В июле «Нелюбовь» выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля (ARRI/Osram Award).

Мировая премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале, картина получила приз жюри. Российская премьера прошла в начале июня. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод.