Госдума объявила конкурс по исследованию блокчейна, технологии ICO (аналог IPO для криптовалют), рынка криптовалют и связанных с ними рисков. Об этом сказано на сайте госзакупок.
Максимальная сумма контракта – 2,49 млн рублей.
Победитель конкурса должен будет изучить иностранный опыт внедрения и использования новых финансовых технологий. Он также исследует возможность использования ICO в качестве альтернативного способа привлечения инвестиций.
В результате победитель должен назвать основные риски новых технологий и предложить способы противодействия им. Отмечается, что данные из исследования будут использоваться для создания законодательных инициатив.
Как рассказали источники РБК, несмотря на заявления о необходимости регулирования рынка криптовалют, «готового законопроекта у властей нет». По их словам, мешает отсутствие единого центра, который бы направил деятельность чиновников.
Заметка дополняется.
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