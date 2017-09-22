В Моздокском районе республики Северная Осетия – Алания полицейский пост подвергся обстрелу; трое полицейских пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сотрудники МВД госпитализированы. Отмечается, что им жизням ничто не угрожает.
«Сегодня ночью в Моздокском районе республики неизвестные обстреляли пост полиции. Полицейскими был открыт ответный огонь, после чего нападавшие скрылись. Трое полицейских госпитализированы с различными травмами», – сказано в сообщение МВД региона.
Заметка дополняется.
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