Полиция освободила под подписку о невыезде Алексея Щербакова, предположительно напавшего на главу штаба оппозиционера Алексея Навального – Николая Ляскина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«С Щербакова взята подписка о невыезде, и его отпустили из отделения полиции, так как прошло 48 часов с момента задержания», – сказал собеседник агентства.

Ляскин ранее рассказал, как прошла очная ставка с Щербаковым. Активист отметил, что он не готов назвать Щербакова нападавшим, основываясь на «тех фрагментов лица, которые запомнил» во время нападения.

«По его словам, нападение должно было производиться деревянной скалкой (какой адский мозг в АП [Администрации президента] это придумал?), но ему было лень идти по магазинам и он просто взял обрезок железной трубы», – написал Ляскин в фейсбуке.

На Ляскина напали в Москве 15 сентября, его несколько раз ударили по голове железной трубой. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Полиция возбудила дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ), а 20 сентября Щербакова задержали. Сообщалось, что ранее он был судим и наблюдался у психиатра.

Позднее Щербаков заявил, что Ляскин заплатил ему за инсценировку 10 тысяч рублей. На опознании 21 сентября он добавил, что оплату получил в день знакомства в штабе Навального в присутствии других людей. При этом сами деньги он уже якобы потратил.