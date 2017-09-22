Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о новых правилах размещения политической рекламы в социальной сети. Изменения стали его реакцией на расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Заявление опубликовано на странице Цукерберга.

Изменения в первую очередь коснутся прозрачности системы объявлений и увеличения числа модераторов рекламы. Социальная сеть наймет еще 250 человек, которые будут заниматься вопросами освещения выборов.

При публикации политической рекламы будет указываться страница человека, заплатившего за нее. Пользователи Facebook смогут перейти на эту страницу и увидеть, какие еще объявления разместили с этой страницы. При этом не важно, попадал ли пользователь в категорию целевой аудитории объявления.

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Социальная сеть приняла решение также передать Конгрессу США данные об объявлениях, которые распространяли аккаунты, предположительно связанные с Россией. Расширится и взаимодействие Facebook с избирательными комиссиями в разных странах мира.

Решение о том, какую информацию о вмешательстве России обнародовать, примет Конгресс. Как ранее заявляли представители социальной сети, в объявлениях не было конкретных отсылок к выборам президента США и кандидатам, однако реклама «сосредотачивалась на усилении разногласий по социальным и политическим вопросам».

Отмечается, что социальной сети не удалось обнаружить следов вмешательства России в выборы в Германии. Команда Facebook, однако, продолжит изучать эту тему.

Следователи по поводу российского вмешательства в американские выборы также ожидают встречи с представителями Twitter и Google.

Политика и реклама

Все объявления в Facebook раньше считались коммерческим, а значит их заказчик раскрывал свою личность только в случае, если он сам примет такое решение.

«Когда кто-то покупает политическую рекламу на телевидении или в других медиа, по закону он обязан раскрыть информацию о том, кто за нее заплатил», – напомнил Цукерберг в своем выступлении.

Изначально в социальной сети отрицали, что с помощью Facebook возможно повлиять на американские выборы. Цукерберг после победы на выборах республиканца Дональда Трампа заявил, что 99% рекламы в Facebook правдивы и только «очень маленький процент» из них – фейк.

Тем не менее, в декабре 2016 года Facebook объявила о создании команды модераторов новостей, которые бы помечали их как «фейковые». Новости, вызвавшие недоверие пользователей, пообещали не показывать в верху ленты новостей.

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Как пишет Bloomberg, проблемой регуляции размещения контента в социальных сетях озаботились законодательные органы в США. Facebook стал одной из крупнейших площадок для размещения новостей – аналитики подсчитали, что за предвыборный период в 2016 году на политическую рекламу в этой социальной сети потратили $300 млн.

Представителей Демократической партии не устраивало, что в социальной сети не раскрываются имена заказчиков рекламы. Мера Facebook по саморегуляции может уберечь социальную сеть от регуляции государством, пишет Bloomberg. В партии сочли решение Цукерберга хорошим, но тем не менее недостаточным

Реклама из России

Facebook в начале сентября объявила, что примерно три тысячи рекламных объявлений, размещенных в социальной сети с июня 2015 года по май 2017 года, нарушали правила сервиса. Объявления размещали с 470 аккаунтов, а на их продвижение потратили $100 тысяч. Объявления показывались жителям определенных штатов, однако не уточнялась в каких.

Аккаунты использовали американские IP-адреса, но в настройках у них был указан русский язык, пояснили в социальной сети. Источник The Washington Post указывал, что к рекламе могла иметь отношение «фабрика троллей» в Санкт-Петербурге.

В Кремле отрицают причастность к размещению рекламы в социальной сети.