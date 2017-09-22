21 сентября президент России Владимир Путин посетил офис компании «Яндекс». Эта новость стала одной из главных интриг, связанных даже не столько с избирательной кампанией главы государства, сколько с дискуссией о путях развития России. Консерваторы и либералы, охранители и модернизаторы: на кого Путин будет делать ставку, двигаясь к очередному сроку? Каковы будут его новые идеологические приоритеты? И идет ли действительно речь о превращении Путина в Медведева? Либеральная общественность с замиранием сердца наблюдает за тем, как рождается последний луч в темном царстве, – надежда на технологическое преобразование страны в условиях нарастающего мракобесия.

Пострадать за технологии

Сама по себе новость, что Путин едет в «Яндекс» в честь юбилея компании (ей исполняется 20 лет) оказалась важнейшим политическим событием. Для того чтобы осознать это, стоит напомнить, что такое компания «Яндекс» в современных политических условиях. Это не только история исключительного успеха крупнейшей высокотехнологичной компании страны, легко конкурирующей на локальном рынке с мировыми гигантами. Это также история корпоративного выживания в условиях, когда стратегически значимая для «чекистов» всех мастей отрасль постепенно стала переходить под прямой и косвенный контроль не только государства, но и самых регрессивных его представителей. Это также история адаптации к политической системе, где в последние годы резко сократились политические свободы и права политических игроков.