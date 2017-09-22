Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоится 9 и 10 декабря. Об этом заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин, его слова приводит ТАСС.

Урин отметил, что даты были выбраны после того, как он встретился с Серебренниковым, который сейчас находится под домашним арестом. Разрешение на встречу дал следователь, сказал Урин. Он добавил, что Серебренников согласился, чтобы спектакль выпустили без него, и разрешил довести премьеру хореографу Юрию Посохову.

«По линии Кирилла Серебренникова большая часть работы сделана и зафиксирована. Театру на сегодняшний день гораздо важнее завершить работу по хореографической части», – подчеркнул Урин.

По его словам, Посохов сможет обращаться к режиссеру за консультациями, если это потребуется. «Если же ситуация разрешится и Кирилл Серебренников будет отпущен из-под домашнего ареста, то мы будем рады, если он сам подготовит к выпуску “Нуреева”», – добавил директор Большого театра.

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Изначально премьера «Нуреева» должна была пройти 11 июля 2017 года. Однако за три дня до этого спектакль отменили. В Большом заявили, что балет откладывается на неопределенный срок. Впоследствии Урин говорил, что первый показ перенесли на май 2018 года. Он связывал перенос с неготовностью спектакля. Как рассказали источники ТАСС, премьеру решили отложить по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. Позднее Мединский отверг эту информацию, а новость на сайте изменили.

Кирилл Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». Оперативным сопровождением дела занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.