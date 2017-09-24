Тех, кто родился в СССР до середины 80-х, легко отличить по пятну сморщенной кожи на плече размером с копеечную монету. Это след прививки от оспы, которую делали всем младенцам поголовно, и перестали делать вскоре после того, как в 1980 году болезнь официально объявили побежденной во всем мире. В США теперь прививают от оспы исключительно врачей и военных на случай каких-нибудь совсем уж исключительных обстоятельств вроде биотерроризма. А у вакцины, которую когда-то штамповали десятками миллионов ампул, началась новая жизнь, подпольная: ею пытаются нелегально лечить рак.

В конце августа агенство FDA, американский аналог Роспотребнадзора, выпустило длинный пресс-релиз о том, как в ходе совместной спецоперации со службой федеральных маршалов в одной из частных клиник было изъято пять флаконов вакцины. Пять флаконов – это 500 доз, но только один из пяти был вскрыт: сложно сказать, сколько пациентов успели получить свою дозу.

Вакцина принадлежала компании StemImmune, которая у себя на сайте рекламирует «иммунотерапию рака на основе стволовых клеток». Нельзя сказать, что это просто набор наукообразных слов: хотя FDA называет их метод «непроверенным и потенциально опасным», за этой идеей стоит вполне себе академическая наука.