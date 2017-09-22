Власти Лондона решили не продлевать лицензию Uber на перевозку пассажиров. Об этом говорится в заявлении транспортного регулятора Transport for London (TfL).

Ведомство не устроил подход компании к безопасности пассажиров. В частности, по мнению регулятора, перевозчик недостаточно ответственно подходил к ситуациям, связанным с «серьезными криминальными нарушениями» и медицинскими сертификатами. TfL также не устроили объяснения Uber по поводу использования технологии Greyball, которая позволяет блокировать доступ контролирующих органов к приложению.

Как пишет TechCrunch, мэр Лондона Садик Хан поддержал решение TfL, подчеркнув, что «все компании в Лондоне должны играть по правилам и придерживаться высоких стандартов», особенно по части безопасности клиентов.

Текущая лицензия Uber истекает 30 сентября. Перевозчик может обжаловать решение ведомства в течение 21 дня. При этом компании разрешено продолжать работу, пока не завершится рассмотрение апелляции.

По собственным данным Uber, в Лондоне приложением пользуются около 3,5 млн жителей и около 40 тысяч работающих водителей.

В июне 2017 года после многочисленных скандалов глава Uber Трэвис Каланик подал в отставку. В частности, речь шла о ситуации с системой Greyball, которая позволяла Uber «обманывать» госслужащих, пытавшихся воспользоваться приложением для заказа такси, а также о домогательствах в компании.

По данным Bloomberg, американские власти ведут в отношении Uber несколько расследований, в том числе по подозрению в нарушении закона о конкуренции. Так, спецслужбы считают, что перевозчик использовал приложение «Ад» («Hell»), чтобы определять водителей, работавших на Uber и его конкурента, компанию Lyft.